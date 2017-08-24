برشلونة يصطدم بيوفنتوس.. والريال أمام دورتموند

المصدر: مونت كارلو - د ب أ

حسمت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد 2017 - 2018، التي سحبت يوم الخميس، في حفل الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" في مونت كارلو.

توزيع الفرق على المجموعات الثماني في الدور الأول للبطولة.

وجاء توزيع الفرق الـ32 المشاركة بدوري أبطال أوروبا لموسم 2017 - 2018 على المجموعات الثماني كما يلي:

المجموعة الأولى: بنفيكا البرتغالي – مانشستر يونايتد الإنجليزي – بازل السويسري – سيسكا موسكو الروسي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي – أندرلخت البلجيكي – سلتيك الاسكتلندي.

المجموعة الثالثة: تشيلسي الإنجليزي – أتلتيكو مدريد الإسباني – روما الإيطالي – كاراباك أجدام من اذربيجان.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي – برشلونة الإسباني – أولمبياكوس اليوناني – سبورتينج لشبونة البرتغالي.

المجموعة الخامسة: سبارتاك موسكو الروسي - إشبيلية الإسباني – ليفربول الإنجليزي – ماريبور السلوفيني.

المجموعة السادسة: شاختار دونيتسك الأوكراني – مانشستر سيتي الإنجليزي - نابولي الإيطالي – فينورد الهولندي.

المجموعة السابعة: موناكو الفرنسي – بورتو البرتغالي – بشكتاش التركي – لايبزج الألماني.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني – بوروسيا دورتموند الألماني – توتنهام الإنجليزي – أبويل نيقوسيا القبرصي.