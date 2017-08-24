الاتحاد الصيني: المدرب ليبي باقٍ حتى نهاية عقده

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم يوم الخميس، أن مارشيلو ليبي سيظل مدربا للمنتخب الأول حتى نهائيات كأس آسيا 2019 على الأقل.



وأبقى المدرب الإيطالي، الذي حل بديلا لغاو هونغابو في اكتوبر الأول الماضي، على الامال الضعيفة للصين في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 وذلك منذ توليه مسؤولية الفريق.



وستلعب الصين أمام اوزبكستان وقطر في اخر مباراتين بالتصفيات على مدار الأسابيع المقبلة ويحتاج فريق المدرب ليبي للفوز بكلا المباراتين على أمل ان تصب بقية النتائج في مصلحته ليكون لديه الأمل في التأهل لخوض جولة فاصلة بحثا عن مكان في نهائيات روسيا.



وذكر الاتحاد الصيني لكرة القدم على موقعه يوم الخميس: "سنلتزم بعقدنا مع ليبي والذي سينتهي عقب كأس اسيا 2019".



وأضاف: "لن نتدخل في استعداداته وتشكيلته. في الوقت الحالي، فاننا سندعم مجموعته كما جرت العادة دوما. نأمل في ان ندعم ونثق في بعضنا البعض".



ومع تأهلها للدور الأخير بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، ضمنت الصين بالفعل مكانها في البطولة القارية التي تقام كل اربع سنوات والتي تم توسيعها لتضم 24 فريقا وذلك لأول مرة.



وستقام كأس اسيا في نسختها المقبلة في الإمارات عام 2019.



وأضاف الاتحاد الصيني: "منذ 22 اكتوبر الماضي ساعد ليبي وطاقمه التدريبي الصين على تحقيق انتصار واحد اضافة لتعادلين وهزيمة واحدة في تصفيات كأس العالم 2018".



وتابع: "تغير الفريق كثيرا على الصعيد الخططي والذهني. نود ان ننتهز هذه الفرصة لنوجه الشكر لهم جميعا".