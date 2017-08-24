3 وجوه جديدة تمثل منتخب إنجلترا

شهدت قائمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، التي أعلنت يوم الخميس، استعدادا لمباراتي مالطا وسلوفاكيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، انضمام ثلاثة لاعبين لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب.

واستدعي للمرة الأولى كل من هاري ماغواير مدافع ليستر سيتي، وجوردون بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، وناثانيال تشالوباه لاعب خط وسط واتفورد، وذلك ضمن قائمة شملت 28 لاعبا اختارها المدير الفني غاريث ساوثغيت.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة السادسة في التصفيات، وسيحل ضيفا على منتخب مالطا في أول سبتمبر المقبل، ثم يستضيف منتخب سلوفاكيا بعدها بثلاثة أيام.