رسمياً.. إبراهيموفيتش يعود إلى صفوف يونايتد

وقع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من جديد عقدا لمدة سنة، مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما أعلن الأخير الخميس.

وكان إبراهيموفيتش (35 عاما) غاب عن الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي لإصابة قوية في الرباط الصليبي لركبته، تعرض لها خلال مواجهة اندرلخت البلجيكي في مسابقة "يوروبا ليغ" في ابريل الماضي.

ونقل الموقع الرسمي ليونايتد عن ابراهيموفيتش قوله: "لقد عدت لكي أنهي ما بدأت به. لطالما كانت نيتي ونية النادي أن أستمر في صفوفه".

وكان مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو ألمح في وقت سابق من الشهر الحالي إلىة أن فريقه يفاوض من أجل التوقيع مجددا مع السويدي المخضرم، لكن اعتبارا من النصف الثاني للموسم الحالي، من أجل منحه الوقت الكافي للتعافي من اصابة في ركبته.

وكان إبراهيموفيتش أفضل لاعبي يونايتد الموسم الماضي وهو سجل 28 هدفا في مختلف المسابقات وقاد فريقه الى إحراز كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وخضع المهاجم الذي انضم إلى يونايتد الصيف الماضي من باريس سان جرمان الفرنسي، لجراحة في مايو وأكد جراحه من بعدها قدرته على مواصلة اللعب "لسنوات".