رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا

حصل كريستيانو رونالدو، مهاجم البرتغال وريال مدريد على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا هذا العام، بعدما تفوق على ليونيل ميسي وجيانلويجي بوفون في نتيجة تصويت أعلنه الاتحاد القاري للعبة خلال مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا في موناكو، الخميس.

وساعد رونالدو ريال مدريد على الفوز بلقبه الثاني على التوالي في دوري الأبطال، كما كان هداف البطولة الموسم الماضي برصيد 12 هدفا.

وهي المرة الثالثة التي يحصل فيها على الجائزة متفوقا بلقب على ميسي.

واختارت القائمة المختصرة المؤلفة من ثلاثة لاعبين لجنة من 80 مدربا لأندية شاركت في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في موسم 2016-2017، إضافة إلى 55 صحافيا يمثلون الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.