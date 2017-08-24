فينغر يؤكد: سانشيز بات جاهزاً لموقعة ليفربول

أكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال أن مهاجمه التشيلي اليكسيس سانشيز، بات جاهزا للعودة إلى المباريات، وذلك قبل القمة التي تجمع الفريق بمضيفه ليفربول الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وغاب سانشيز عن المباريات الثلاث لفريقه هذا الموسم حتى الآن بسبب اصابة في عضلات البطن.

ويبقى عام واحد من عقد سانشيز ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتمديده حتى الآن، وفي حال لم يحصل ذلك فان اللاعب سيصبح حرا في نهاية الموسم المقبل في ظل اهتمام عدد من الأندية به كمانشستر سيتي وتشلسي.

وقال فينغر، الذي أكد مرارا ان اللاعب ليس للبيع، في مؤتمر صحافي الخميس: "اليكسيس عمل بجهد للعودة مجددا وهو بات جاهزا".

وتابع: "لم يلعب منذ فترة طويلة ولذلك سأقرر ماذا سأفعل به، ولكنه يبدو جاهزا للعب".

وغاب سانشيز عن المباراتين الأوليين في الدوري حيث فاز أرسنال في الأولى على ليستر سيتي 4-3 وخسر في الثانية أمام ستوك سيتي 1-صفر.

وفي حين أن أندية كثيرة ابقت عددا من النجوم المطلوبين في سوق الانتقالات الذي يقفل في نهاية الشهر الجاري، على مقاعد البدلاء في بداية الموسم، فان فينغر ليس قلقا بشأن امكان رحيل سانشيز.

وأوضح المدرب الفرنسي في هذا الصدد "انه يركز على عمله، انه يحب لعب كرة القدم ولا اعتقد انه تأثر بكل الضجة التي حصلت"، في اشارة إلى اهتمام عدد من الاندية به.

وأضاف: "أن لاعبين على هذا المستوى معتادون على الأمر، وبعضهم يتعامل معه افضل من غيرهم".

وتردد أن أرسنال مهتم بضم الفرنسي توماس ليمار من موناكو كبديل لسانشيز في حال قرر الرحيل، لكن فينغر اشار الى ان بطل الدوري الفرنسي "اقفل الباب امامنا".

ويشارك أرسنال هذا الموسم في بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، اذ يغيب عن دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى منذ 20 عاما بعد حلوله خامسا في الدوري الموسم الماضي.