ليفربول يكتسح هوفنهايم ويبلغ دور المجموعات

تأهل ليفربول الانكليزي إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه هوفنهايم الألماني 4-2 الأربعاء في إياب الدور الفاصل.

وسجل الألماني ايمري تشان (10 و21) والمصري محمد صلاح (18) والبرازيلي فيرمينيو (63)، ومارك اوث (29) وساندرو فاغنر (79).

وكان ليفربول فاز ذهابا على أرض منافسه 2-1.

وتأهل اليوم أيضا إلى دور المجموعات كل من سسكا موسكو الروسي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وابويل نيقوسيا القبرصي وقره باخ الاذربيجاني.

وكانت فرق سلتيك الاسكتلندي ونابولي الإيطالي واشبيلية الإسباني واولمبياكوس اليوناني وماريبور السلوفيني حجزت بطاقاتها إلى دور المجموعات الثلاثاء.

وانضمت الفرق العشرة المتأهلة من الدور الفاصل إلى 22 فريقا التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات نتيجة ترتيبها في دوريات بلادها.

وتنتقل الفرق العشرة الخاسرة في الدور الفاصل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبات ليفربول خامس فريق انكليزي في دور المجموعات من البطولة الأوروبية الأم بعد تشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي اصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الممتاز الموسم الماضي، ومانشستر يونايتد بطل مسابقة "يوروبا ليغ".

وحل ليفربول في المستوى الثالث في القرعة التي تسحب الخميس في موناكو إلى جانب نابولي وتوتنهام وأولمبياكوس وبازل السويسري واندرلخت البلجيكي وروما الايطالي وبشيكتاش التركي.

وجاء تأهل ليفربول برغم استمرار غياب صانع ألعابه البرازيلي فيليبي كوتينيو عن صفوفه هذا الموسم على الصعيدين المحلي والأوروبي بسبب اصابة في ظهره، لكنه لا يزال محط اهتمام برشلونة الإسباني الذي قدم له عرضا ثالثا وصل إلى نحو 125 مليون يورو.

ويسعى برشلونة إلى تعويض انتقال المهاجم البرازيلي الآخر نيمار إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.