إنفانتينو يؤجل اجتماع رئيسي أوروغواي والأرجنتين

أرجأت حكومة أوروغواي الاجتماع الذي كان مقررا، مساء الخميس، بين تاباري فاسكيز رئيس أوروغواي ونظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، والذي كان مقررا للإعلان عن تدشين ملف مشترك بين البلدين لطلب استضافة بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وذكرت الرئاسة في أوروغواي أن التأجيل يأتي من أجل إتاحة الفرصة لكل من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، وأليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد اللعبة في أميركا الجنوبية (كونميبول) لحضور هذا اللقاء.

وكان إنفانتينو ودومينيغز قد طالبا بتأجيل اللقاء إذا كان هذا ممكنا مع اقتراح عقد هذا اللقاء في الأيام الأولى من شهر أكتوبر المقبل، حسب ما أفادت الرئاسة في أوروغواي.

ووافق فاسكيز وماكري على الاقتراح وقررا عقد اللقاء في الأيام الأولى من شهر أكتوبر المقبل بالتزامن مع المرحلتين الأخيرتين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.