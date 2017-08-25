إيقاف الإيطالي فيراتي 3 مباريات

تلقى الايطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، عقوبة الايقاف ثلاث مباريات بسبب "كلام مسيء" وجهه الأحد لحكم مباراة فريقه مع تولوز، بحسب ما أعلن الخميس لوكالة فرانس رئيس لجنة الانضباط سيباستيان دونو.

وقال دونو: "تلقى ماركو فيراتي عقوبة الايقاف لثلاث مباريات، ليس فقط بسبب البطاقتين الصفراوين ضد تولوز، بل بسبب كلام اعتبر مسيئا لهيئة التحكيم".

وسيغيب الدولي الايطالي عن مواجهة الجمعة ضد سانت اتيان في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفي المرحلتين التاليتين.

وعن طبيعة كلام الإيطالي الذي بدأ غاضبا لدى طرده على ملعب بارك دي برانس في الدقيقة 69، أشار دونو ان الأمر يتعلق بـ"كلام مهين واضح جدا ومسيء".

وكان فيراتي (24 عاما) مطاردا بشكل كبير من برشلونة الإسباني الصيف الحالي، قبل نجاح فريق العاصمة في التمسك بخدماته.