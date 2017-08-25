الإصابة تبعد ماركيزيو عن "السيدة العجوز"

أصيب لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، كلاوديو ماركيزيو، في ركبته وسيغيب عن الملاعب لفترة أقصاها شهر، كما أعلن نادي "السيدة العجوز" الجمعة.

ويعاني ماركيزيو من أوجاع في ركبته التي خضع فيها لعملية في الرباط الصليبي عام 2016.

وقال يوفنتوس في بيان: "سيغيب لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع".

وأغلب الظن أن ماركيزيو سيغيب عن المباراة الافتتاحية ليوفنتوس ضد برشلونة في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا في إعادة للنهائي الذي جمع بينهما في البطولة القارية قبل سنتين وانتهى بفوز الفريق الكاتالوني 3-1، والمقررة في 12 سبتمبر المقبل.

وسيغيب ماركيزيو العائد إلى صفوف المنتخب الإيطالي في يونيو الماضي، بكل تأكيد عن مباراتي "الأزوري" المقبلتين في تصفيات كأس العالم ضد إسبانيا في 2 سبتمبر، وضد إسرائيل بعدها بثلاثة أيام.