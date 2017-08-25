الدوري الأوروبي: أرسنال أمام كولون..وإيفرتون يواجه ليون

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت في مونت كارلو، عن وقوع ميلان في مجموعة "مطمئنة" للفريق الإيطالي المتوج بطلا لأوروبا خمس مرات في تاريخه، كما أسفرت عن مواجهة إنجليزية ألمانية بين أرسنال وكولون.

ويتنافس ميلان، الذي صعد لدور المجموعات عبر الدور التمهيدي، مع أوستريا فيينا النمساوي ورييكا الكرواتي وآيك أثينا اليوناني في المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة، التي تقام مباراتها النهائية في ليون الفرنسية في 16 مايو 2018.

وبعد فوز ليفربول الإنجليزي على هوفنهايم الألماني أمس الأول الأربعاء في إياب الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أتاحت قرعة الدوري الأوروبي الفرصة أمام كولون لرد الاعتبار من خلال مواجهة أرسنال.

ويتنافس كولون وأرسنال ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضا باتي بوريسوف البيلاروسي وريد ستار بلجراد الصربي.

وضمت المجموعة الحادية عشر، نيس الفرنسي ولاتسيو الإيطالي وزولت وارجم البلجيكي، وفيتيسه أرنهيم الهولندي، بينما ضمت المجموعة الخامسة، ليون الفرنسي وأتلانتا الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي وأبولون القبرصي.

وسيتنافس فياريال الإسباني في المجموعة الأولى مع مكابي تل أبيب الإسرائيلي، وأستانا الكازاخستاني مع سلافيا براغ التشيكي، بينما ضمت المجموعة العاشرة أتلتيك بيلباو الأسباني وهيرتا برلين الألماني وزوريا الأوكراني وأوسترسوند السويدي والمجموعة الثانية عشر، ريال سوسييداد الاسباني وزينيت سان بطرسبرج الروسي وروزنبورج الهولندي وفاردار المقدوني.

وأوقعت القرعة هوفنهايم الألماني في المجموعة الثالثة مع براغا البرتغالي ولودجوريتس البلغاري وباشاك شهير التركي.