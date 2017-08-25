بوغبا يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

توج بول بوغبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2016 - 2017، بعد أن قاد فريقه للتتويج باللقب الأول له في البطولة.

وتوج بوغبا متفوقا على المرشحين الآخرين، زلاتان إبراهيموفيتش وهنريك مخيتاريان، وتلقى الجائزة الجمعة عقب قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، والتي سحبت في مونت كارلو.

وكان بوغبا قد سجل ثلاثة أهداف في البطولة الأوروبية خلال الموسم الماضي، من بينها الهدف الأول لمانشستر في المباراة النهائية التي انتهت بالفوز على أياكس الهولندي 2 - صفر، علما بأنه شارك في التشكيل الأساسي في جميع المباريات ال15 لمانشستر في البطولة.

ولم يحضر بوغبا مراسم سحب القرعة والتتويج بالجوائز، لانشغاله بالاستعداد مع مانشستر يونايتد للمباراة المقررة غدا السبت أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكنه قال، في تصريحات لموقع نادي مانشستر يونايتد على الإنترنت، تعليقا على فوزه بالجائزة التي تمنح للمرة الأولى: "فخور حقا بكوني أول من يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي.. أتمنى أن يكون هذا الموسم جيدا كالموسم السابق".

وكان تتويج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي قد منحه التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وقد أوقعته القرعة التي سحبت أمس الخميس، في المجموعة الأولى مع بنفيكا البرتغالي وبازل السويسري وسيسكا موسكو الروسي.