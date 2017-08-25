دورتموند يؤكد: لم نصل إلى اتفاق على انتقال ديمبيلي

أكد نادي بروسيا دورتموند، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الجمعة، أنه لم يتم الاتفاق بعد على انتقال لاعبه عثمان ديمبيلي إلى برشلونة الإسباني، نافيا بذلك تقرير صحيفة ألمانية.

وقال متحدث باسم بروسيا دورتموند: "حددنا موعدا أخيرا لبرشلونة لإتمام الصفقة أو التخلي عنها".

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، أمس الخميس، إن برشلونة اتفق مع بروسيا دورتموند على انتقال ديمبيلي إلى إسبانيا، لينتهي بذلك لغط كثير تسبب في إيقاف النادي الألماني للجناح الموهوب (20 عاما).

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن برشلونة وافق على دفع 120 مليون يورو لدورتموند (141.66 مليون دولار)، وقد ترتفع إلى 150 مليون يورو بناء على أداء ديمبيلي، ما سيجعله ثاني أغلى لاعب تاريخ اللعبة الشعبية.