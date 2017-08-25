فيا يعود إلى تشكيلة إسبانيا بعد غياب 3 أعوام

المصدر: برشلونة - د ب أ

فجر غولين لوبيتيغي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، مفاجأة باستدعاء ديفيد فيا ضمن قائمة الفريق لمباراتيه المقبلتين أمام منتخبي إيطاليا وليختنشتاين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت آخر مشاركة دولية للمهاجم المخضرم فيا 35 عاما، لاعب نيويورك سيتي الأميركي، في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وكان فيا، الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني برصيد 59 هدفا خلال 97 مباراة، قد أبدى مؤخرا استعداده للانضمام إلى المنتخب تحت قيادة لوبيتيجي، الذي تولى منصبه في تموز/يوليو 2016 .

كذلك ضمت القائمة، التي تشمل 26 لاعبا، الوجه الجديد خيسوس سوسو لاعب خط وسط ميلان الإيطالي.

وكما كان متوقعا، استبعد لوبيتيجي اللاعب دييغو كوستا، المتواجد في البرازيل في ظل خلافاته مع مسؤولو ناديه تشيلسي الإنجليزي.

وضمت القائمة التي أعلنها لوبيتيجي استعدادا لاستئناف مشوار تصفيات المونديال كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي حيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وبيبي ريينا (نابولي الإيطالي) وكيبا أريزابالاجا (أتلتيك بيلباو).

وفي الدفاع: خوردي ألبا (برشلونة) وسيزار أزبيليكويتا (تشيلسي الإنجليزي) ومارك بارترا (بوروسيا دورتموند الألماني) وداني كارفاخال (ريال مدريد) وناتشو (ريال مدريد) وناتشو مونريال (أرسنال الإنجليزي) وجيرارد بيكيه (برشلونة) وسيرخيو راموس (ريال مدريد).

وفي خط الوسط: إيسكو (ريال مدريد) وتياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ الألماني) وسيرخيو بوسكيتس (برشلونة) وسوسو (ميلان الإيطالي) وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) وأندريس إنييستا (برشلونة) وساؤول (أتلتيكو مدريد) وكوكي (أتلتيكو مدريد).

وفي الهجوم: ماركو أسينسيو (ريال مدريد) واياجو أسباس (سيلتا فيجو) وجيرارد ديولوفيو (برشلونة) وفيتولو (لاس بالماس) وألفارو موراتا (تشيلسي الإنجليزي) وبيدرو (تشيلسي الإنجليزي) وديفيد فيا (نيويورك سيتي الأمريكي).