كونتي مندهش بسبب استدعاء هازارد إلى المنتخب

أبدى انطونيو كونتي مدرب تشيلسي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، اندهاشه من استدعاء لاعبه إيدن هازارد لتشكيلة منتخب بلجيكا يوم الجمعة رغم عدم مشاركته مع فريقه بالدوري.

واستدعى روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا هازارد، الذي تعرض لكسر في كاحله خلال التدريب مع بلجيكا في يونيوالماضي، ضمن 28 لاعبا لمواجهتي جبل طارق واليونان في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.



وسيغيب لاعب الوسط المهاجم عن تشكيلة فريقه عندما يستضيف إيفرتون بعد غد الأحد حيث يركز على تعافيه بالتدريب مع فريق تحت 23 عاما.



وقال كونتي للصحفيين: "عرفت قبل نصف ساعة فقط (باستدعاء هازارد لتشكيلة بلجيكا). بالطبع أنا مندهش قليلا لهذا القرار. كنت مدربا لمنتخب إيطاليا واحترم قرار مدرب بلجيكا".



وتابع: "في مثل هذا الموقف من المهم منح اللاعبين الوقت الكافي للتعافي بشكل جيد جدا. لو فكر شخص ما في الاسراع بعملية التعافي فهذا ليس قرارا صائبا. هذا خطأ كبير. يجب أن ننتبه بشدة لعدم ارتكاب أخطاء".



وواجه كونتي بداية صعبة للدوري بسبب غموض مستقبل مهاجمه الإسباني دييغو كوستا وإصابة هازارد.



ويتردد أيضا أن المدرب الإيطالي يشعر بعدم الرضا عن نشاط النادي في سوق الانتقالات رغم الفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير في لندن الذي منحه على الأقل بعض السعادة عقب الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام ضيفه بيرنلي.



وقال كونتي إن الأسابيع القليلة المقبلة قد تكون حيوية ويأمل أن يظل النادي نشيطا في سوق الانتقالات قبل غلقه يوم الخميس المقبل.



وأضاف: "سنخوض سبع مباريات في شهر واحد سأحتاج لاتباع سياسة التناوب بين اللاعبين. لو اعتقد البعض أنه يمكنني الاعتماد على 11 أو 13 لاعبا فهذا مستحيل. يجب الاعتماد على الكثير من اللاعبين. يجب أن نكون على اتم الاستعداد لمواجهة هذا الموقف".



وسيواجه تشيلسي مهمة صعبة على ملعب إيفرتون الذي جمع أربع نقاط من مباراتين بينها اقتناص التعادل 1-1 من ملعب مانشستر سيتي.