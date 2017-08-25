مورينيو: أنتظر المزيد من مارسيال أمام ليستر

كانت بداية انطوني مارسيال جناح مانشستر يونايتد رائعة هذا الموسم، إلا أن المدرب جوزيه مورينيو يعتقد أن اللاعب الدولي الفرنسي يجب أن يتسم بالاتساق ليقدم كل ما لديه مع النادي.

ويسعى مارسيال لنيل مكان ضمن التشكيلة الأساسية في مباراة الغد بالدوري أمام ليستر سيتي عقب تسجيله لهدفين بعد حلوله بديلا في انتصار ليونايتد على حساب وست هام يونايتد وسوانزي سيتي.

وقال مورينيو خلال مؤتمر صحافي: "أعتقد أنك عندما تنعم ببعض المواهب فإن عليك أن تظهرها وأن تكتشفها. لا يجب أن تكون سعيدا فقط بإظهار لمحات من موهبتك دون أن إحداث التغيير اللازم".

وأضاف: "أريد المزيد والمزيد منه لانه يمتلك كافة الإمكانات".

وتابع: "أعتقد أنه يفهمني بشكل جيد أيضا والعلاقة الشخصية بيننا جيدة. انطوني.. أتمنى أن تقدم أداء أفضل هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي".

وامتدح مورينيو تأثير لاعب الوسط المهاجم هنريخ مخيتاريان بعد أن بدأ الموسم بشكل مميز وأرسل أربع تمريرات حاسمة في أول مباراتين.

وقال مورينيو: "أعتقد أنه يفهمني ولكي أكون أمينا فإنني أفهمه. لو كان قد فهمني بشكل أفضل في بداية الموسم (الماضي) لكانت بدايته افضل".

وزاد: "لكننا أمضينا وقتا في العمل معا. أعرفه جيدا وهو يعرفني جيدا والنصف الثاني من الموسم (الماضي) كان جيدا بالنسبة له. أعتقد أن مستواه سيصبح أفضل هذا الموسم".

وانضم زلاتان إبراهيموفيتش، كبير هدافي يونايتد الموسم الماضي، للنادي من جديد أمس الخميس، إلا أن مورينيو لا يتوقع تعافي اللاعب السويدي من إصابته في الركبة حتى حلول النصف الثاني من الموسم.

وقال مورينيو: "لن يكون جاهزا لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، لا توجد فرصة لذلك. يحدونا الأمل أن يلعب في مراحل خروج المهزوم".