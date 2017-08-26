توران يعدل عن قرار اعتزاله.. ويعود إلى منتخب تركيا

استدعى ميرسيا لوسيسكو المدرب الجديد لمنتخب تركيا في كرة القدم الروماني لاعب وسط برشلونة الإسباني أردا توران إلى التشكيلة التي ستواجه كرواتيا وأوكرانيا ضمن تصفيات مونديال 2018 في روسيا، بعد أقل من ثلاثة أشهر على إعلانه اعتزال اللعب دوليا.

وكان توران (30 عاما) قد أعلن في يونيو اعتزاله الدولي بعدما أثار تعديه على صحافي على متن طائرة كانت تقل المنتخب، جدلا واسعا وانتقادات في بلاده، وصل إلى حد معاقبته من قبل المدرب السابق للمنتخب فاتح تيريم وطرده من معسكر للمنتخب.

وأبدى توران في وقت سابق من الشهر الحالي استعداده للعودة الى المنتخب، ويبدو أن رحيل تيريم فتح باب هذه العودة.



ويعتبر توران من أبرز اللاعبين الأتراك الذين برزوا دوليا، ما أوصله الى صفوف نادي برشلونة في صيف العام 2015 بعد تألقه في أتلتيكو مدريد.

وحملت تشكيلة لوسيسكو مفاجأة أخرى تمثلت باستدعاء المخضرم إيمري بيلوز أوغلو لاعب وسط إنتر ميلان الايطالي ونيوكاسل الإنجليزي سابقا (36 عاما) الذي وضع حدا لمسيرته الدولية بعد صدور حكم بسجنه مع وقف التنفيذ عام 2014 لتلفظه بعبارات عنصرية في إحدى مباريات الدوري المحلي.

وتلعب تركيا ضد كرواتيا واوكرانيا في الثاني من سبتمبر والخامس منه على التوالي، وهي تحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الاوروبية التاسعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين خلف كرواتيا وايسلندا وبفارق الاهداف امام اوكرانيا.