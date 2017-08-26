حارس ألافيس يصد جزائية ميسي.. والبرغوث يرد عليه بثنائية

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل ميسي هدفي الفوز لبرشلونة في الدقيقتين 55 و65 بعد أن أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 39. ليرفع رصيده من الأهداف مع النادي الكتالوني في الدوري الإسباني إلى 351 هدفا.



وسجل البرازيلي باولينيو مشاركته الأولى له مع فريقه الجديد برشلونة بعدما دفع به المدرب إرنستو فالفيردي في أخر دقيقتين ليظهر للمرة الأولى مع النادي الكاتالوني بعد انتقاله من صفوف غوانزو إيفرغراند الصيني مقابل 40 مليون يورو.



ووصل برشلونة إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف ريال سوسيداد المتصدر في الوقت الذي ظل فيه ألافيس بلا رصيد من النقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.