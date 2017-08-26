ديبالا يتألق ويمزق شباك جنوى بهاتريك

المصدر: روما - د ب أ

قاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الستة الماضية، لتسجيل عودة مثيرة والفوز على مضيفه جنوى 4-2 يوم السبت في المرحلة الثانية من المسابقة.

وتأخر يوفنتوس بهدفين في غضون سبع دقائق لكن الفريق انتفض وسجل أربعة أهداف بواقع هدفين في الشوط الأول ومثلهما في الشوط الثاني وسط تألق لافت من ديبالا الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).

وكانت البداية من نصيب جنوى حيث تقدم الفريق بهدف بنيران صديقة في الدقيقة الأولى بواسطة البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس بطريق الخطأ في مرمى فريقه بعدما فشل في تشتيت عرضية غوران بانديف.

وأضاف المهاجم البلغاري أندريه غالابينوف الهدف الثاني لجنوى في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأعاد الأرجنتيني باولو ديبالا فريق يوفنتوس إلى المباراة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 14 عبر تسديدة رائعة مستغلا تمريرة متقنة من بيانيتش.

وحصل يوفنتوس على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول نتيجة لمس الكرة ليد داركو لازوفيتش مدافع جنوى، بعدما استعان الحكم بتقنية الفيديو مجددا، ليسجل منها ديبالا الهدف الثاني له ولفريقه.

وتكفل الكولومبي خوان كوادرادو بتسجيل الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 62 مستغلا تمريرة رائعة من ماريو ماندزوكيتش.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة سجل ديبالا الهدف الثالث له والرابع لفريقه لينال لقب هاتريك بعدما تلقى تمريرة ذكية من مواطنه غونزالو هيغواين.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى ست نقاط في الصدارة وتجمد رصيد جنوى عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.