راشفورد وفيلايني يحافظان على صدارة مانشستر يونايتد

المصدر: لندن - د ب أ

حافظ مانشستر يونايتد على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد أن انتصر على ضيفه ليستر سيتي بهدفي ماركوس راشفورد ومروان فيلايني.

وسيطر مانشستر بشكل كامل على مجريات اللعب في الشوط الأول ولاحت للفريق عدة فرص محققة عن طريق ماتا وروميلو لوكاكو وبول بوغبا، وتم إلغاء الهدف الذي سجله الإسباني خوان ماتا في الدقيقة 17 بداعي التسلل.

وتألق كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي بشكل لافت وحرم المثلث الهجومي لمانشستر من الوصول إلى الشباك في الشوط الأول.

ورغم السيطرة المطلقة لمانشستر لكن سنحت بعض الفرص لليستر أبرزها عن طريق شينجي أوكازاكي وجيمي فاردي لكن دون أن يتم استثمارها.

واستمر تألق كاسبر شمايكل في الشوط الثاني وتصدى لضربة جزاء نفذها لوكاكو في الدقيقة 53. وشارك راشفورد بدلا من ماتا في الدقيقة 67 وبعد ثلاث دقائق فقط سجل هدف السبق لمانشستر إثر ضربة ركنية نفذها هنريك مخيتريان ليقابلها راشفورد بهدوء إلى داخل الشباك.

ودفع مورينيو بفيلايني في الدقيقة 73 وبالفعل نجح لاعب الوسط البلجيكي بعد ثمان دقائق من نزوله من تسجيل الهدف الثاني لمانشستر بعد مجهود رائع من البديل جيسي لينغارد قبل أن يسدد باتجاه المرمى لترتطم الكرة في فيلايني وتغير اتجاهها إلى داخل الشباك.

ورفع الفوز رصيد مانشستر إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية لينفرد بالصدارة بينما تجمد رصيد ليستر عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.