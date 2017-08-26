زيدان يؤكد غياب فاران عن مباراتي فرنسا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني أن مدافع الفريق مواطنه رافايل فاران سيغيب بسبب الإصابة عن مباراتي فرنسا المقبلتين ضمن تصفيات مونديال 2018.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي يوم السبت: اليوم، قد يستطيع اللعب، لكني لا أريد أن تتفاقم إصابته وأن نفتقده لفترة طويلة. الفكرة هي أن يبقى هنا في مدريد بهدف الاهتمام باصابته والاستعداد للموسم.

وأضاف: مباراة منتخب فرنسا مهمة بالنسبة إلى منتخب فرنسا، لكن صحة اللاعب مهمة لكل الموسم. موضحا أن الإصابة هي في الحالب الأيمن.

وتلتقي فرنسا مع هولندا في 31 أغسطس، ومع لوكسمبورغ في 3 سبتمبر في الجولتين السابعة والثامنة من منافسات المجموعة الاوروبية الأولى التي تتشارك صدارتها مع السويد برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام هولندا وأربع نقاط أمام بلغاريا.