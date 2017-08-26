ستيرلينغ يمنح مانشستر سيتي فوزاً قاتلاً على بورنموث

انتزع مانشستر سيتي فوزا صعبا 2 -1 من مضيفه بورنموث خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



تقدم بورنموث بهدف سجله تشارلي دانيلز في الدقيقة، 13 وتعادل لمانشستر سيتي غابرييل خيسوس في الدقيقة 21 قبل أن يسجل رحيم ستيرلينغ هدف الفوز القاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا فيما ظل بورنموث بلا نقاط في المركز السابع عشر.



وأنهى مانشستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رحيم ستيرلينغ في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



ويعد هذا الفوز هو الثاني لمانشستر سيتي حيث كان قد تغلب على برايتون 2 - صفر في الجولة الأولى وتعادل مع إيفرتون 1 - 1 في الجولة الماضية.



في المقابل خسر بورنموث في أول مبارياته بالدوري أمام وست بروميتش صفر - 1 ،ثم خسر في الجولة الثانية أمام واتفورد صفر - 2.