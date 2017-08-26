صفقة ديمبلي تعيد الأمل إلى معسكر برشلونة

انتعش برشلونة بعد إكماله صفقة التعاقد مع الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني مساء الجمعة مقابل 147 مليون يورو ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد نيمار الذي رحل مؤخرا عن النادي الكتالوني.



ودفع باريس سان جيرمان الفرنسي 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار مع برشلونة الاسباني في بداية الشهر الجاري ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة، ليضطر بعدها النادي الكاتالوني لشراء ديمبلي ليعوض رحيل مهاجمه.



ولفت ديمبلي (20 عاماً) الأنظار بشدة في الموسمين الماضيين حيث تألق في صفوف رين الفرنسي قبل أن ينتقل إلى دورتموند مقابل 15 مليون يورو فقط.



ومن المتوقع ان يلعب ديمبلي في الجهة اليسرى في برشلونة ليكون الضلع الثالث في المثلث الهجومي لبرشلونة بجانب المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز والمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث اصبح البديل المباشر لنيمار.



ويجيد ديمبلي اللعب بكلتا القدمين ويمكنه اللعب في العمق بشكل أكبر من نيمار، الذي تعرض لانتقادات دائمة بسبب عدم مساعدة الظهير الأيسر خوردي البا في الناحية الدفاعية.



وحصل ديمبلي على القميص رقم 11 الذي كان يخص نيمار، ومن المتوقع أن يتقمص دور البطولة سريعا في ظل مساعي برشلونة لإيقاف هيمنة ريال مدريد على الكرة الإسبانية والأوروبية.



وتوج الريال في الموسم الماضي بلقب الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي ثم حصد لقب كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس السوبر الإسباني في الوقت الذي اكتفى فيه برشلونة بالفوز بلقب كأس ملك إسبانيا فقط.



وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" "ديمبيلي، الصفقة القياسية، فيما كتب الصحفي خوردي باتايا لا يوجد شك بالنظر إلى الأرقام وإلى إمكانياته، انضمام عثمان ديمبلي إلى برشلونة صفقة من العيار الثقيل.



ومن جانبه كتب توني خوانمارتي في "دياريو سبورتس" : برشلونة تعاقد مع واحد من أكثر اللاعبين الخياليين في العالم، ليس من المبالغة القول أن الرجل الفرنسي يعد أفضل خليفة ممكن للنجم البرازيلي نيمار.



وأحيا التعاقد مع ديمبلي الأمل في برشلونة بشأن قدرة الفريق على منافسة ريال مدريد على الألقاب في الموسم الحالي.



وجود ميسي في خط الهجوم قد يزيح الضغوط الواقعة على كاهل ديمبلي، وأن يمنحه المساحة اللازمة للضغط على دفاعات الخصم، ولكن المبالغ الطائلة التي دفعت للتعاقد معه تعني أن ديمبلي سيكون دائما تحت المجهر.

ديمبلي أصبح الصفقة الأغلى في تاريخ برشلونة بعد لويس سواريز الذي انضم للفريق مقابل 82 مليون يورو من ليفربول في 2014.