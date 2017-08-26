غوارديولا يتعجب من قرار حكم مباراة فريقه

تعجب بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن قرار حكم مباراة فريقه أمام بورنموث بإضافة وقت أطول من الذي احتسبه للوقت بدل الضائع، سجل خلاله رحيم ستيرلنغ هدف الفوز الثمين.



وقال غوارديولا : لا أفهم هذا القرار. أتمنى أن يتمكنوا من الاتصال بي وشرح هذا الأمر .وأضاف : يمكنني التحدث بعد الفوز. أتحدث هنا عن القرار ، أنا لست الحكم.



واستغرب تشارلي دانيلز لاعب بورنموث والذي سجل هدف فريقه الوحيد من ذات القرار حيث قال لهيئة الإذاعة البريطانية :كان هناك وقتا بدلا من الضائع مدته خمس دقائق فقط لذلك اسأل الحكم لماذا لعبنا سبع دقائق. كان غشا بالنسبة لنا أن نتلقى هدفا بعد هذا الوقت وأود أن أعرف من أين جاء بهذا الوقت الإضافي.