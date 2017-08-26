كولومبيا تستدعي خاميس وفالكاو لمواجهة البرازيل

ضم خوسيه بيكرمان، المدير الفني لمنتخب كولومبيا لكرة القدم خاميس رودريغيز وفالكاو إلى قائمة من 26 لاعبا للمباراتين المقبلتين أمام فنزويلا والبرازيل ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وضمت القائمة اثنين من أكثر العناصر، التي يفضل بيكرمان الاعتماد عليها ، حيث استدعى راداميل فالكاو غارسيا وخاميس رودريغيز ، رغم الشكوك التي حامت حول خاميس لاعب بايرن ميونخ الألماني ، حيث تعرض لإصابة قبل أسابيع.

ويستضيف المنتخب الكولومبي منتخب فنزويلا في 31 أغسطس الجاري، ثم يخرج للقاء نظيره البرازيلي في الخامس من سبتمبر المقبل.

ويحتل المنتخب الكولومبي الوصافة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال ، برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الأرجنتين التي تحتل المركز الخامس ، الذي يؤهل صاحبه إلى خوض ملحق فاصل أمام بطل أوقيانوسيا.

ويمنح فارق النقاط الضئيل بين المنتخبات التي تحتل المراكز من الثاني إلى السادس ، أهمية قصوى لمباراتي كولومبيا المقبلتين.