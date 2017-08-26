ليفاندوفيسكي يقود بايرن إلى فوز صعب على فيردر بريمن

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ لفوز صعب على مضيفه فيردر بريمن 2 - صفر يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل ليفاندوفسكي هدفي فريقه في الدقيقتين 72 و75. ليرفع بايرن رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب فيما بقي فيردر بريمن بلا رصيد من النقاط.



واستطاع بريمن ، الذي لم يفز على بايرن منذ 11 عاما، أن يحجم فريق بايرن ، الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حتى تمكن لايفاندوفسكي من افتتاح التسجيل عندما قابل كرة عرضية أرضية لعبها كينغسلي كومان من الجانب الأيمن بكعب قدمه إلى داخل المرمى.

وأضاف المهاجم البولندي الهدف الثاني عندما انطلق بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية مرت من بين قدمي الحارس جيري بافلينكا.

كما شهدت أيضا منافسات هذه الجولة فوز فولفسبورغ على آينتراخت فرانكفورت 1 - صفر وشتوتغارت على ماينز 1 - صفر وتعادل هوفنهايم مع باير ليفركوزن 2 - 2 وبوروسيا مونشنغلادباخ مع أوغسبورغ بذات النتيجة.