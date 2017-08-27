بلباو يتغلب على إيبار.. وليغانيس يهزم إسبانيول

حقق أتلتيك بلباو انتصاره الأول في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، وذلك عقب فوزه الصعب 1 - صفر على مضيفه إيبار يوم الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز ليغانيس على مضيفه إسبانيول بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد بلباو إلى أربع نقاط في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد إيبار عند ثلاث نقاط في المركز العاشر مؤقتا.

وتقمص النجم المخضرم أريتز أدوريز دور البطولة في اللقاء بعدما سجل هدف بلباو الوحيد في الدقيقة 38، فيما عجز لاعبو إيبار خلال الوقت المتبقي من المبارة عن هز الشباك، ليتلقى الفريق خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم.

وواصل ليغانيس بدايته الموفقة في المسابقة هذا الموسم، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، وتغلب 1 - صفر على مضيفه إسبانيول.

وارتدى مارتين مانتوفاني ثوب الإجادة في المباراة، بعدما سجل هدف ليغانيس الوحيد في الدقيقة 28.

ورفع ليغانيس رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث مؤقتا، فيما توقف رصيد إسبانيول عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.