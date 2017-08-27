أتليتكو مدريد يستعيد توازنه ويسحق لاس بالماس

استعاد أتلتيكو مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم بتغلبه على مضيفه لاس بالماس 5 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الثانية من المسابقة.



وأنهى أتلتيكو مدريد الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما أنخل كوريا ويانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقتين الثالثة والخامسة. وفي الشوط الثاني، قلص جوناثان كايري الفارق بتسجيله الهدف الأول للاس بالماس في الدقيقة 58 قبل أن يسجل أتلتيكو مدريد ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كوكي (هدفين) في الدقيقتين 62 و75 و توماس بارتي في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى أربع نقاط وقفز للمركز الثالث ، فيما ظل لاس بالماس بلا نقاط في المركز العشرين الأخير. وكان أتلتيكو قد تعادل في الجولة الأولى أمام جيرونا 2 - 2 ، فيما خسر لاس بالماس من فالنسيا صفر - 1.



ويلتقي أتلتيكو مدريد مع فالنسيا يوم 9 سبتمبر المقبل في الجولة الثالثة ، فيما يلعب لاس بالماس مع ملقا يوم 11 سبتمبر في ذات الجولة.