إنتر يقلب الطاولة على روما ويهزمه بثلاثية

المصدر: روما - د ب أ

قاد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي فريقه إنتر ميلان لقلب النتيجة على روما في عقر داره والفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم

وتقدم المهاجم البوسني إدين دزيكو بهدف لروما في الدقيقة 15 ثم رد إيكاردي بهدفين لإنتر في الدقيقتين 66 و77 قبل أن يتكفل ماتياس فيتشينو بتسجيل الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 87 .

رفع الفوز رصيد إنتر إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف يوفنتوس المتصدر وتجمد رصيد روما عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

وسيطر روما على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة وأهدر لاعبو الفريق العديد من الفرص المحققة ولكن إنتر ميلان بقيادة لوتشيانو سباليتي المدرب السابق لروما، ظفر بالفوز في النهاية بفضل التألق اللافت لإيكاردي.

وكان أنتونيو كاندريفا قريبا من افتتاح التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 12 بعدما تلقى تمريرة رائعة من إيفان بيريسيتش داخل منطقة الجزاء لكنه لم يحسن استغلالها.

ورد روما بهجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية من ألكسندر كولاروف من مسافة 30 ياردة ولكن الكرة ارتطمت بالقائم.

وجاءت الدقيقة 15 لتشهد هدف السبق لروما عن طريق البوسني إدين دزيكو الذي تلقى تمريرة رائعة من زميله البلجيكي راديا ناينجولان داخل منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك.

وبعد خمس دقائق فقط كاد دزيكو أن يسجل الهدف الثاني له ولفريقه عبر تمريرة جديدة من ناينغولان ولكن دفاع إنتر تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ضربة ركنية.

وكاد دانيلو دامبروسيو أن يدرك التعادل لإنتر في الدقيقة 23 بعدما انفرد بالمرمى ولكن أليسون حارس روما أنقذ الموقف بثبات. وقبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول ضاعت فرصة مؤكدة من روما بعدما تصدى القائم الأيمن لمرمى إنتر لتسديدة صاروخية من ناينغولان.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول لاحت فرصة خطيرة لإنتر لإدراك التعادل بعدما مرر بورخا فاليرو كرة رائعة أمام المرمى مباشرة إلى ماورو إيكاردي ليسدد الأخير كرة زاحفة قوية أبعدها أليسون حارس روما ببراعة.

وبدأ الشوط الثاني بمحاولة خطيرة من جانب روما عن طريق كيفين ستروتمان ولكن دفاع إنتر تدخل في الوقت القاتل وأنقذ الموقف.

وضاعت فرصة محققة لروما لتسجيل الهدف الثاني بعدما تصدت العارضة لتصويبة صاروخية من دييغو بيروتي في الدقيقة 64، وفي الدقيقة 66 سجل إيكاردي هدف التعادل لإنتر ميلان بعدما تلقى تمريرة ذكية من أنتونيو كاندريفا داخل منطقة الجزاء لم يجد معها أي صعوبة في هز الشباك.

وكاد البديل ستيفان الشعراوي أن يضيف الهدف الثاني سريعا لروما ولكن دالبيرت هنريكي أبعد الكرة من على خط المرمى.

ورد إنتر بهجمة سريعة انتهت عند البديل جواو ماريو ولكنه لم يحسن استغلالها وهو على بعد ست ياردات فقط من المرمى.

وتألق إيكاردي مرة أخرى وسجل الهدف الثاني له ولإنتر ميلان في الدقيقة 77 بعدما تلقى تمريرة سحرية من إيفان بيريسيتش داخل منطقة الجزاء ليهيئ الكرة لنفسه بشكل رائع ويسدد في الشباك.

وكان إيكاردي قريبا من تسجيل الهدف الثالث "هاتريك" بعدما انفرد بالمرمى تماما ولكن أليسون حارس روما وقف له بالمرصاد.

وقبل ثلاث دقائق من النهاية سجل فيتشينو الهدف الثالث لإنتر بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من بيرسيتش ليسدد بشكل مباشر في المرمى.