الدوري الهولندي: فينورد يكتسح تيلبورغ

واصل فينورد حملته الرائعة للدفاع عن لقب الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم واكتسح ضيفه فيليم تيلبورغ 5 -صفر يوم الأحد في المرحلة الثالثة من المسابقة.



وواصل فينورد حامل اللقب تحقيق العلامة الكاملة وسجل انتصاره الثالث على التوالي بعد فوزه في الجولة الأولى على ضيفه تفينتي أنشيده 2 -1 ثم الفوز على مضيفه إكسيلسيور 1-صفر في الجولة الثانية.



وتقدم ينس تورنسترا بهدف لفينورد في الدقيقة 13 ثم أضاف ستيفن برجيوس الهدف الثاني في الدقيقة 16 ثم عاد تورنسترا وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 20.



وتكفل توني ترينداد دي فيلينا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 39 قبل ان يختتم يان بول بويتوس التسجيل في الدقيقة 80 من ضربة جزاء.



ورفع فينورد رصيده في الصدارة إلى تسع نقاط وظل تيلبورغ بلا رصيد من النقاط في المركز الثامن عشر الأخير.