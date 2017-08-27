باريس يتفق مع مبابي.. ويلتف على قواعد اللعب النظيف

توصل موناكو بطل الدوري الفرنسي الكرة القدم وباريس سان جيرمان وصيفه الأحد إلى اتفاق على انتقال المهاجم الدولي الشاب كيليان مبابي من الأول إلى الثاني، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتحدث راديو مونتي كارلو وفرانس اينفو عن اتفاق مقابل 180 مليون يورو، يجعل من مبابي في حال اتمام الصفقة ثاني أغلى لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار المنتقل من برشلونة الإسباني إلى سان جرمان بالذات مطلع الشهر الحالي مقابل 222 مليون يورو.

وكان الفرنسي الآخر عثمان ديمبيلي انتقل من بوروسيا دورتموند الالماني إلى برشلونة قبل يومين في عقد بلغت قيمته 105 مليون يورو، ويمكن أن تصل الى 147 مليونا بعد إضافة المكافآت.

وذكرت صحيفة "ليكيب" بدورها أن موناكو وباريس سان جيرمان وصلا إلى اتفاق بشأن إعارة الدولي الفرنسي إلى نادي العاصمة. وهذه الإعارة تتضمن خيار شراء اللاعب بقيمة 180 مليون يورو مع المكافآت.

ويجنب حل الإعارة باريس سان جبرمان تلقي أي عقوبة في إطار قواعد اللعب النظيف المالي المعتمد من الاتحاد الأوروبي للعبة، والتي تفرض على أي نادِ الانفاق بقدر ايراداته فقط.

وفي حال خرق قواعد اللعب النظيف المالي فان العقوبة يمكن أن تصل إلى إبعاد الفريق من مسابقات الاتحاد الأوروبي ومنها دوري أبطال أوروبا.