بورنموث يتراجع ويسحب شكواه ضد أغويرو

قال بورنموث المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن الشكوى التي تقدم بها أحد مشرفي ملعب الفريق ضد سيرجيو أغويرو بداعي أن المهاجم الأرجنتيني "ضربه" تم سحبها.



وفتحت شرطة دورست تحقيقا بعد مزاعم من المشرف بعد مشهد فوضوي في نهاية مباراة الفريقين باستاد فيتاليتي.



وأحرز رحيم سترلينغ هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع وطرد بعدها لحصوله على الانذار الثاني بسبب احتفاله مع جماهير فريقه التي اجتاحت الملعب ما استدعى تدخل المنظمين والشرطة.



وقالت شرطة دورست في بيان: الهدف أعقبه احتفالات مثيرة واندفعت الجماهير للملعب. تم القاء القبض على اثنين من مشجعي مانشستر نتيجة لذلك. لا يوجد معتقلين آخرين نتيجة لهذه الأحداث، وشاهد ضباط الشرطة كاميرات المراقبة في الملعب كجزء من التحقيقات الجارية للكشف عن أي اعتداءات اخرى قد تكون وقعت. بينما ذكر نادي بورنموث أن الشكوى المبدئية تم سحبها.



وأضاف النادي في بيان "بورنموث يعلم الواقعة التي حدثت بعد هدف مانشستر سيتي الثاني باستاد فيتاليتي يوم السبت، تم إبلاغنا أنه بسبب سوء الفهم تم سحب بيان سابق جاء فيه حدوث اعتداء. لم يحدث أي اعتداء".



وتابع: بورنموث يدرك أن المشرفين والشرطة كانوا يقومون بواجبهم بمنع أي اجتياح للملعب مع الأخذ في الاعتبار حماية اللاعبين والجماهير.



ونفى أغويرو ارتكاب اي مخالفة، وقال عبر حسابه في تويتر: فيما يتعلق بقصة مشرف المباراة فانني لم أضرب أي شخص. هذا إدعاء كاذب واللقطات التلفزيونية تثبت ذلك.