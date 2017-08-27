صلاح يسطع مع ليفربول.. ويعيد أرسنال إلى الهزائم الثقيلة

واصل نجم كرة القدم المصري الدولي محمد صلاح تألقه وسطوعه مع ليفربول وقاد الفريق إلى فوز ساحق 4 - صفر على أرسنال يوم الأحد في ختام مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا تعادل توتنهام مع بيرنلي 1 - 1 .



وعلى استاد "آنفيلد" ، لقن ليفربول ضيفه أرسنال درسا قاسيا وتغلب عليه 4 - صفر ليرفع رصيده إلى سبع نقاط ويقفز للمركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف مانشستر يونايتد المتصدر وبفارق الأهداف فقط أمام هيدرسفيلد تاون ومانشستر سيتي وبروميتش ألبيون.



وتجمد رصيد أرسنال "المدفعجية" عند ثلاث نقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.



وسجل صلاح هدفا وصنع هدفا ليساهم بقدر فعال في فوز فريقه بالمباراة ويكون أفضل استعداد له قبل الالتحاق بصفوف المنتخب المصري لقيادة هجوم الفريق في مباراتيه المرتقبتين أمام المنتخب الأوغندي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.



ورفع صلاح رصيده إلى ثلاثة أهداف في المباريات الرسمية منذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي حيث كان هدفه الثاني له في الدوري الإنجليزي مع الفريق مقابل هدف في الدور الفاصل لتحديد المتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 17 و40 . وفي الشوط الثاني ، أضاف صلاح والبديل دانيال ستوريدج هدفين آخرين لليفربول في الدقيقتين 57 و77 .