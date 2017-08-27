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غانغان يتغلب على ستراسبورغ ويصعد إلى المركز الثامن

المصدر: باريس - د ب أ
يحتل غانغان المركز الثامن في الدوري الفرنسي
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انتزع غانغان فوزا صعبا من ستراسبورغ 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وسجل هدفي غانغان مصطفى ديالو في الدقيقة 63 وجيمي برياند في الدقيقة 87 .

ورفع غانغان رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن، فيما توقف رصيد ستراسبورغ عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

وكان غانغان فاز على ميتز 3 - 1 في الجولة الأولى قبل أن يخسر من باريس سان جيرمان صفر 3 - صفر ونيس صفر - 2 في الجولتين الماضيتين، بينما خسر ستراسبورغ من ليون صفر - 4 في الجولة الأولى ثم فاز على ليل 3 - صفر قبل أن يتعادل مع مونبلييه1-1 في الجولة الماضية.

كلمات دالّة

#الدوري الفرنسي, #ستراسبورغ, #غانغان

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