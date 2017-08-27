لايبزيغ يعود إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على فرايبورغ

تجاوز لايبزيغ بدايته المتعثرة هذا الموسم في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، وحقق انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الجديد بفوزه الكبير 4 - 1 على ضيفه فرايبورغ يوم الأحد في المرحلة الثانية للبطولة، التي شهدت أيضا فوز هانوفر على ضيفه شالكه بهدف نظيف.

وحصد لايبزيغ، وصيف البطل في الموسم الماضي، أول ثلاث نقاط له في المسابقة هذا الموسم، ليرتقي إلى المركز السابع، ويعيد البسمة مرة أخرى إلى جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارته صفر - 2 أمام مضيفه شالكه في مستهل مسيرته في المسابقة الموسم الحالي.

في المقابل، تجمد رصيد فرايبورج عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر، عقب تلقيه خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فرايبورغ بهدف حمل توقيع فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 23، قبل أن يكشر لايبزيغ عن أنيابه في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله أربعة أهداف.

وأدرك تيمو فيرنر التعادل في الدقيقة 48، فيما أضاف ويل أوربان الهدف الثاني للايبزيغ في الدقيقة 55، ليعود فيرنر لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 71، واختتم بروما مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 80.

واضطر فرايبورغ للعب بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة، عقب طرد لاعبه نيكولاس هوفلر في الدقيقة 81 لحصوله على الإنذار الثاني.

من جانبه، حافظ هانوفر، العائد للبطولة مجددا، على انطلاقته الرائعة في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، إثر فوزه الثمين 1 - صفر على ضيفه شالكة.

رفع هانوفر رصيده إلى ست نقاط، في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد شالكة عند ثلاث نقاط في المركز الثامن، ويدين بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه البرازيلي جوناثاز، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 67.