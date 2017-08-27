موراتا وفابريغاس يقودان تشيلسي إلى هزيمة إيفرتون

تغلب فريق تشيلسي حامل اللقب على ضيفه إيفرتون 2 - صفر يوم الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل وست بروميتش مع ستوك سيتي 1 - 1.



وجاء انتصار تشيلسي بنكهة إسبانية حيث صنع ألفارو موراتا الهدف الأول لمواطنه سيسك فابريغاس في الدقيقة 27 ثم تكفل موراتا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40 بهدف من صناعة المدافع الاسباني سيزار أزبيليكويتا.



وفرض تشيلسي سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية وحتى النهاية واهدر لاعبو الفريق العديد من الفرص المحققة.. بينما ظهر إيفرتون بمستوى متواضع على مستوى جميع الخطوط ولم يشكل الفريق أدنى خطورة على مرمى الحارس البلجيكي لتشيلسي تيبو كورتوا على مدار شوطي المباراة باستثناء تسديدة قوية من السنغالي إدريسا جاي أبعدها كورتوا بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.



ورفع تشيلسي رصيده إلى ست نقاط ليتقدم إلى المركز الخامس وتجمد رصيد إيفرتون عند أربع نقاط في المركز التاسع.



واستهل تشيلسي مشواره في الموسم الحالي بالخسارة أمام ضيفه بيرنلي 2 -3 ثم فاز في الجولة الثانية على مضيفه توتنهام 2 -1. أما إيفرتون فقد بدأ الموسم بالفوز على ضيفه ستوك سيتي 1- صفر ثم تعادل مع مضيفه مانشستر سيتي 1 -1 في الجولة الثانية.