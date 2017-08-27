هدف مربك يحرم ويست بروميتش من تقاسم الصدارة

تسبب ارتباك دفاعي في حرمان وست بروميتش ألبيون من ثالث فوز على التوالي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وتقاسم الصدارة بعد أن منح بيتر كراوتش فريقه ستوك سيتي التعادل 1-1 يوم الأحد.

وبدت المباراة قليلة الفرص تسير في طريق وست بروميتش بعد أن وضعه الوافد الجديد جاي رودريغيز في المقدمة في الدقيقة 61 بضربة رأس وهو هدفه الأول في الدوري في أول مباراة له على ملعب ناديه.

وكان أحمد حجازي قريبا من مضاعفة النتيجة بضربة رأس لكن الحارس جاك بوتلاند تصدى بشكل جيد لمحاولته بعد تمريرة عرضية من مات فيليبس.

ووقف الحظ بجانب ستوك في الدقيقة 77 عندما ذهب حجازي والحارس بن فوستر باتجاه الكرة نفسها ليتركا كراوتش يسجل بسهولة في المرمى الخالي.

وكان وست بروميتش يسعى للفوز بمبارياته الثلاث الأولى في الدوري لأول مرة منذ 1978 لكنه اكتفى بنقطة واحدة ليصبح في المركز الرابع برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات.