أسينسيو ينقذ الريال من الهزيمة أمام فالنسيا

أحرز النجم الشاب ماركو أسينسيو هدفين، أنقذ بهما فريقه ريال مدريد من تلقي خسارته الأولى في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، ليقوده لتعادل مثير 2 - 2 مع ضيفه فالنسيا في المرحلة الثانية للمسابقة مساء الأحد.



وأهدر الريال (حامل اللقب) أول نقطتين في المسابقة هذا الموسم، ليصبح في جعبته أربع نقاط في المركز الخامس، بفارق الأهداف أمام فالنسيا، المتساوي معه في نفس الرصيد، صاحب المركز السادس.



وفي ظل غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي بسبب الإيقاف، تقمص أسينسيو دور البطولة، حيث بادر بالتسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة العاشرة، لكن كارلوس سولير أدرك التعادل سريعا لفالنسيا في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.



وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف جيفري كوندوغبيا الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 77، غير أن أسينسيو ارتدى ثوب الإجادة بعدما أحرز هدف التعادل للريال في الدقيقة 83 من ركلة حرة نفذها بطريقة رائعة.



ورفع أسينسيو بهذين الهدفين رصيده التهديفي مع الريال إلى خمسة أهداف في ست مباريات بمختلف المسابقات.



وكاد الريال يخطف هدف الفوز في الوقت القاتل، لولا سوء الحظ الذي لازم نجمه الفرنسي كريم بنزيمة، الذي أضاع أكثر من فرصة مؤكدة، وتصدى القائم الأيمن لضربة رأس منه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



كان الريال قد استعرض قبل انطلاق اللقاء الألقاب التي توج بها في الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، وذلك خلال المباراة الأولى ببطولة الدوري التي يخوضها الفريق في معقله (ملعب سانتياغو برنابيو) هذا الموسم.



وحمل كل من رونالدو والمدافع سيرخيو راموس، الذي غاب هو الآخر عن المباراة للإيقاف، بالإضافة إلى الظهير الأيسر مارسيلو، كأس الدوري الإسباني، الذي حصل عليه الفريق في الموسم الماضي، وكذلك كأسي السوبر الأوروبي والسوبر المحلي، اللذين توج بهما الريال مطلع الموسم الجاري، أمام جماهير الفريق التي احتشدت في المدرجات.



وبدأت المباراة بهجوم مبكر من جانب الريال، الذي حاول التسجيل سريعا، وطالب لاعبوه بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية بعدما لمست الكرة يد روبن فيزو مدافع فالنسيا، ولكن حكم المباراة ديفيد فيرنانديز بوريالان أشار باستمرار اللعب.



وترجم الريال سيطرته الميدانية بعدما أحرز ماركو أسينسيو هدفا لمصلحة الفريق الملكي في الدقيقة العاشرة، بعدما استغل تمريرة خاطئة من دفاع فالنسيا، لينطلق بالكرة حتى وصل بها إلى حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسدد تصويبة متقنة بقدمه اليسرى، واضعا الكرة على يمين نوربيرتو نيتو، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.



ومرر خوسيه غايا الكرة إلى توني لاتو المنطلق من الناحية اليسرى، ليمرر كرة عرضية زاحفة إلى سولير، الخالي من الرقابة، الذي وضع الكرة مباشرة، وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، على يسار كايلور نافاس حارس مرمى الريال.



وجاءت الدقيقة 77 لتشهد الهدف الثاني لفالنسيا عن طريق كوندوغبيا، حيث تلقى رودريغو مورينو تمريرة من الناحية اليمنى، ليمرر الكرة إلى كوندوغبيا، المنطلق من الخلف، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة على يمين نافاس، الذي حاول إبعادها دون جدوى لتعانق شباكه.



ولم يهنأ فالنسيا بتقدمه طويلا، بعدما عاد أسينسيو لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 83، من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة بارعة، حيث وضع الكرة على يمين نيتو، الذي نظر للكرة وهي تحتضن الشباك.



وظل سوء الحظ ملازما لبنزيمة بعدما تصدى القائم لضربة رأس منه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينتهي اللقاء بتعادل مثير بين الفريقين بهدفين لكل منهما.