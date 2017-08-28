الإسباني سوسو يمنح ميلان نقاط كالياري كاملة

واصل ميلان انطلاقته القوية في الدوري الإيطالي لكرة هذا الموسم بتغلبه على كالياري 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من مسابقة الدوري.



وتقدم ميلان بهدف سجله باتريك كوتروني في الدقيقة العاشرة وتعادل جواو بيديو جلفاو لكالياري في الدقيقة 56 قبل أن يسجل سوسو هدف الفوز لميلان في الدقيقة 70.



ورفع ميلان رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف نابولي صاحب المركز الثالث، فيما يظل كالياري بلا نقاط في قاع الترتيب.

وكان ميلان فاز على كروتوني في الجولة الأولى 3 - صفر ، فيما خسر كالياري من يوفنتوس صفر - 3.



ويستعد ميلان لمواجهة لاتسيو يوم 10 سبتمبر المقبل في الجولة الثالثة من الدوري، فيما يلتقي كالياري مع كروتوني في نفس اليوم وذات الجولة.