برشلونة يقدم أغلى صفقة في تاريخه

قدم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مهاجمه الجديد عثمان ديمبلي يوم الإثنين في ستاد "كامب نو" وسط حضور نحو 18 ألف مشجع اضطروا للانتظار لبعض الوقت.



وأوضح النادي الكتالوني أن تقديم اللاعب تأخر لمدة ساعة واحدة قام خلالها ممثلو اللاعب بحل مسألة روتينية بسيطة.



وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن جدلا أثير بين اللاعب وبوروسيا دورتموند حول المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب لدى النادي الألماني.



ووقع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما عقدا لمدة خمسة أعوام ، ووقع عن النادي رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو ، ثم جرى تقديمه أمام الجماهير التي استقبلته بترحيب هائل.



وقال ديمبلي في كلمته للجماهير: سعيد للغاية بتواجدي هنا والانتماء لأفضل ناد في العالم. كنت أرغب في الانضمام هنا لأنني متابع لبرشلونة منذ الصغر. أتمنى الفوز بالعديد من الألقاب والتأقلم سريعا.



وكان برشلونة قد أعلن التعاقد مع ديمبلي يوم الجمعة الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع دورتموند على الصفقة التي تبلغ قيمتها 105 ملايين يورو بخلاف المتغيرات.



ويأتي التعاقد مع ديمبلي ضمن محاولات برشلونة لتعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو.