دورتموند يعوض ديمبلي بالأوكراني يارمولنكو

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تعاقده مع المهاجم الأوكراني الدولي أندري يارمولنكو من دينامو كييف الأوكراني، ليحل مكان عثمان ديمبلي الذي رحل إلى برشلونة الإسباني.

وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند في تصريحات لموقع النادي: أندري لاعب نتابعه منذ فترة طويلة ، ويظهر مستويات من الطراز الأول ضمن صفوف فريقه وكذلك ضمن صفوف المنتخب الأوكراني.

وسجل يارمولنكو (27 عاماً) إجمالي 137 هدفا خلال 339 مباراة رسمية بقميص دينامو كييف كما سجل 29 هدفا خلال 69 مباراة مع المنتخب الأوكراني الأول.

ورحل ديمبلي عن دورتموند قبل أيام لينضم إلى برشلونة بعد عام واحد قضاه مع الفريق الألماني، ضمن محاولات برشلونة لتعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم يكشف دورتموند التفاصيل المالية للتعاقد مع يارمولنكو، لكن النادي أعلن أن اللاعب وقع عقدا يستمر حتى عام 2021 ، وذكرت وسائل إعلامية إن الصفقة تكلفت 25 مليون يورو.

وقال يارمولنكو: أقر بالجميل لدينامو كييف الذي سمح لي بتحقيق حلم الانتقال إلى أحد أندية القمة في أوروبا. سأعمل بجدية في التدريبات من أجل مساعدة دورتموند في تحقيق أهم أهدافه.