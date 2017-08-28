اليابانيون يتمنون انتصار أستراليا في المواجهة الهامة

قال المدافع الأسترالي ميلوس ديجينيك يوم الاثنين أن المنتخب الياباني يعاني انقساما داخليا في صفوفه قبل مواجهة الفريقين في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا يوم الخميس.

وأكد ديجينيك أن الخلافات في أروقة المنتخب الياباني كبيرة لدرجة أن بعض لاعبي الفريق يتمنون فوز المنافس الأسترالي في المواجهة التي ستقام في استاد سايتاما الياباني والتي ربما تكون حاسمة لمسيرة الفريقين بينما يسعى كل منهما للحصول على بطاقة التأهل المباشر للنهائيات.

وسيكون بوسع منتخب اليابان صاحب الصدارة بفارق نقطة عن أقرب الملاحقين، قبل آخر جولتين حجز تذكرة السفر إلى روسيا إذا فاز على نظيره الأسترالي صاحب المركز الثالث.

لكن كل أوراق المنتخب الياباني ربما تتبعثر وتصبح آماله في مهب الريح إذا خسر على أرضه قبل أن يحل ضيفا على نظيره السعودي ملاحقه المباشر في الجولة الأخيرة.

وتقول وسائل إعلام يابانية أن الاتحاد الياباني للعبة سيقيل المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش إذا خسر المنتخب أمام أستراليا.



وقال ديجينيك (23 عاماً) الذي يلعب في صفوف يوكوهاما الياباني للصحفيين أن زملاءه في الفريق لديهم "شعور متباين" حيال المباراة.



وأضاف اللاعب الاسترالي: في فريقي وفي النادي الذي ألعب له، ومن خلال ما سمعت ورغم غرابة ما أقوله، فإن بعضهم يريدوننا أن نفوز ولديهم أسباب مختلفة لن أتطرق إليها لكنم لا يتفقون كلهم مع النظام الياباني والطاقم الفني.

وأوضح ديجينيك: يتعرضون لضغوط كبيرة ويضعون مزيدا من الضغوط على أنفسهم أيضا وهم يعتبرون المباراة مصيرية.. ويريدن الفوز على أرضهم وعدم تأجيل الحسم حتى السفر للسعودية وحسم التأهل هناك.

وأشار اللاعب الأسترالي أيضا: لا يجيدون تماما التعامل مع الضغوط لذا سنرى ما سيحدث.. أعرف عددا كبيرا من اللاعبين والمشجعين اليابانيين يريدون فوز أستراليا.

وسترضى أستراليا التي تحتل المركز الثالث بين فرق المجموعة بفارق الأهداف عن السعودية بالتعادل قبل أن تستضيف على أرضها منتخب تايلاند في الجولة الأخيرة.

ونتيجة إصابة في الفخذ سيغيب بسببها طويلا خسرت أستراليا جهود القائد مايل جيديناك لكن صفوف الفريق في الوقت نفسه تعززت بشفاء المدافع ترينت سينسبري المقيم في الصين من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.