دي يونغ يترك نيوكاسل ويعود إلى أياكس

أعلن ناديا نيوكاسل يونايتد وأياكس يوم الإثنين أن سيم دي يونغ لاعب وسط منتخب هولندا ترك النادي الانجليزي وسيعود إلى النادي الهولندي في تعاقد لثلاث سنوات.



وتخرج اللاعب البالغ من العمر 28 من أكاديمية أياكس وشارك في 244 مباراة مع الفريق الأول للنادي الهولندي قبل الانتقال إلى نيوكاسل في 2014.



ولعب دي يونغ 26 مباراة على مدار موسمين مع النادي الانجليزي وقضى الموسم الماضي معارا إلى أيندهوفن.



وفاز اللاعب الدولي الهولندي بأربعة ألقاب للدوري الهولندي وبلقب وحيد لكأس هولندا في سبع سنوات مع الفريق الأول في أياكس، كما حمل دي يونغ شارة قيادة أياكس من 2012 إلى 2014.