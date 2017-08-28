مارتينيز: عودة هازارد مهمة.. ونقيم وضعه يومياً

رحب روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي بعودة إيدين هازارد للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل ثلاثة أشهر لخوض مباراتي التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

ويستعد المنتخب البلجيكي لمواجهة جبل طارق يوم الخميس، ثم اليونان يوم الأحد، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 علما بأن الفريق يتصدر المجموعة الثامنة من التصفيات برصيد 16 نقطة

وقال مارتينيز خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين: إيدين شارك مع فريق تشيلسي تحت 23 عاما أمام إيفرتون، سعداء للغاية بعودته إلينا، التنسيق مع تشيلسي يسير بشكل جيد للغاية، لقد تابعنا حالة اللاعب على مدار ثلاثة أسابيع وسنقيم الوضع على أساس يومي، هناك فرصة جيدة للدفع به أمام جبل طارق.

وأضاف: تحدثت إلى أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي وقد اتفقنا على أن وجود اللاعب مفيد للجميع، سنستغل الأيام القليلة المقبلة لتقييم تعافيه، ووجود القائد واللاعب هازارد له أهمية قصوى داخل الملعب.

وخضع هازارد لجراحة لعلاج كسر في الكاحل تعرض له في يونيو، خلال تواجده مع المنتخب البلجيكي لكرة القدم ويغيب عن الملاعب منذ ذلك الحين قبل أن يشارك مع فريق تشيلسي تحت 23 عاما أمام إيفرتون.