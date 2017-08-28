مدير بايرن السابق يدافع عن توماس مولر

دافع ماتياس سامر مدير الكرة السابق بنادي بايرن ميونخ الألماني عن مهاجم الفريق توماس مولر وسط الجدل المثار حاليا حول المشاركة في التشكيلة الأساسية للفريق البافاري.



وقال سامر في تصريحات لشبكة "يوروسبورت" يوم الاثنين: يجب النظر إلى العروض التي قدمها توماس بمسيرته. إنه بطل العالم ، وفاز بلقب في دوري الأبطال والدوري الألماني وكأس ألمانيا.



وكان مولر هداف كأس العالم 2010 ، قد قضى أغلب زمن المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على فيردر بريمن 2 - صفر يوم السبت على مقعد البدلاء.



وقال مولر: لا أعرف بالتحديد أي قدرات يريد المدرب أن يراها. ولكن يبدو أن قدراتي ليست هي المطلوبة تماما.



وبدلا من إشراك مولر ضمن التشكيل الأساسي ، دفع المدير الفني كارلو أنشيلوتي بالثلاثي فرانك ريبيري وتياغو وآريين روبن خلف روبرت ليفاندوفسكي.



وقال سامر إن مولر ، القائد الثاني بالفريق ، يشكل واحدا من الدعامات المهمة جداً بالفريق البافاري، بينما اعتبر أنشيلوتي إن إبقاء مولر على مقعد البدلاء جاء لاسباب "فنية بحتة" ، وأشاد بعروض اللاعب إثر مشاركته من مقعد البدلاء واصفا إياها بالجيدة جدا.