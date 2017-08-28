موناكو يتعاقد مع الصربي يوفيتيتش

المصدر: موناكو - أ ف ب

تعاقد موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم مع الدولي المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة على وكالة فرانس برس يوم الإثنين.

وكان يوفيتيتش قائد منتخب بلاده، معارا من إنتر ميلان إلى إشبيلية الإسباني في الموسم المنقضي، وخاض معه 24 مباراة سجل فيها 7 اهداف.

وسيرتدي الدولي البالغ من العمر 27 عاما، القميص الرقم 10 لموناكو، والذي كان حتى الآن في حوزة لاعبه الشاب كيليان مبابي "18 عاما"، والذي يبدو في طريقه للانضمام غلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل نحو 180 مليون يورو.

وبدأ يوفيتيتش مسيرته في صفوف بارتيزان بلغراد، ثم انتقل إلى فيورنتينا الإيطالي بين 2008 و2013.