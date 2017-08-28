ميسي يقود استعداد التانغو لمواجهتي أوروغواي وفنزويلا

يبدأ المنتخب الأرجنتيني يوم الإثنين استعداداته لمباراتيه المرتقبتين أمام أوروغواي وفنزويلا في الجولتين 15 و16 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.



ويقود المدرب خورخي سامباولي وجهازه الفني مران المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة أوروغواي خارج الديار في 31 أغسطس.



وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في التصفيات المؤهلة للمونديال برصيد 22نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منتخبي تشيلي وأوروغواي وبفارق نقطتين عن كولومبيا. بينما يعتبر البرازيل المنتخب الوحيد الذي حسم تأهله لمونديال روسيا 2018 بعد تصدره التصفيات الأمريكية الجنوبية برصيد 33 نقطة.



وسيحظى سامباولي في اليوم الأول من تدريبات منتخب بلاده بوجود معظم اللاعبين وعلى رأسهم قائد الفريق ليونيل ميسي، الذي التحق بمعسكر الفريق بعد أن قاد برشلونة للفوز بهدفين نطفيين، سجلهما هو على ألافيس يوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.