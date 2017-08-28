هنري منتقداً فينغر: أرسنال الحالي لا يمكن مشاهدته

بعد أداء ارسنال الصادم في الهزيمة 4-صفر أمام ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد وجه لاعبون سابقون انتقادات عديدة للفريق اللندني الذي وصفه تييري هنري هداف النادي عبر العصور بأنه لا يمكن مشاهدته.



وقال هنري، الذي يعمل الآن ناقدا في شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية، إنه أشاح بوجهه في إحدى لحظات المباراة. وأضاف المهاجم الفرنسي السابق الذي أحرز 228 هدفا مع أرسنال: كان لا يمكن مشاهدته.. في لحظة معينة كنت أريد الرحيل. لا يربطني أي شيء بهذا الفريق وأعتقد أن العديد من المشجعين كذلك. هذه مشكلة.



وتابع هنري الفائز بلقبين في الدوري مع أرسنال: هذا مؤلم. الأمر يتعلق بكيفية الخسارة. هذا يحدث دائما. شاهدنا ذلك من قبل. كل ما نشاهده يذكرني بما حدث في آخر عشر سنوات.



وقال لي ديكسون ظهير أرسنال السابق والذي يعمل في شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية إنه أسوأ أداء قدمه الفريق اللندني منذ اعتزاله في 2002.



وأضاف: ما حدث كان بائسا. يجب عودة اللاعبين إلى لندن في القطار مع الجماهير. ما حدث كان مخجلا. كنت أشعر بالخجل وأنا أعلق على المباراة، الأداء كان سيئا. المنافس تفوق علينا في خط الوسط والخطة كانت سيئة من فينغر، ولو لم يقدم اللاعبون الكبار الأداء المنتظر فهذا يعني

أنهم متواضعون.



وقال: هذا غير مقبول لفريق بحجم ارسنال. يمكن أن تأتي وتخسر 4-صفر لو كنت تمر بيوم سيء وتقاتل لكن الحظ لا يساندك لكن ليس كما حدث اليوم.



وأضاف "لم نقاتل ولم نتفوق في أي مواجهة فردية وفشلنا في الرد على طريقة لعب المنافس. هذا أكثر شيء محبط. الأمر الإيجابي الوحيد هو أننا نمتلك الوقت للرد لأن الوقت ما زال مبكرا، ولا أعتقد أن الأمور يمكن أن تصبح أكثر سوءا.