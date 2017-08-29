"اختبار" يحدد جاهزية سواريز لموقعة الأرجنتين

وصل نجم كرة القدم لويس سواريز يوم الثلاثاء إلى مونتفيديو للانضمام إلى استعدادات منتخب أوروغواي للمباراة المرتقبة أمام نظيره الأرجنتيني يوم السبت في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويخضع اللاعب لاختبار طبي من أجل تحديد قدرته على المشاركة في المباراة حيث يتمنى أن يكون جاهزا من الناحية البدنية ليصبح قرار مشاركته في المباراة بعد ذلك مرهونا بالرؤية الفنية للمدرب أوسكار تاباريز.

ولم يدل سواريز بأي تصريحات إلى وسائل الإعلام في أوروغواي لدى وصوله إلى مونتفيديو اليوم، ولكن الجميع يتحدث عن إمكانية مشاركته في مباراة الأرجنتين.

وتعرض سواريز للإصابة في الركبة قبل أسبوعين فقط واستبعد ناديه برشلونة الإسباني فرص مشاركته في مباراتي أوروغواي المرتقبتين خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن تصفيات المونديال، ولكن اللاعب تعافى في وقت قياسي ويرغب الآن في المشاركة بالمباراة أمام التانغو الأرجنتيني، وإذا لم يشارك سواريز في المباراة أمام الأرجنتين، سيكون زميله كريستيان ستواني هو البديل الجاهز لدى تاباريز.

وأعرب ستواني عن أمله في أن يتعافى سواريز سريعا حتى وإن كان هذا سيحرمه من المشاركة في المباراة.

وقال ستواني: " التعافي المفاجئ لسواريز كان نبأ جيد للجميع " مشيرا إلى أن سواريز يمثل قوة لا يستهان بها في الفريق.

وقال دييغو غودين نجم دفاع منتخب أوروغواي: " لويس لاعب نموذجي ومثال للاعبين، ما يفعله يظهر مدى الإخلاص والرغبة في خدمة المنتخب والمساعدة في مثل هذه الأوقات الحاسمة".

ولكن قيمة سواريز لا تبدو واضحة لدى نجوم الفريق المخضرمين فقط وإنما تبدو كذلك للاعبين الشبان والوجوه الجديدة، وأكد ماوريسيو ليموس مدافع الفريق ونجم لاس بالماس الإسباني، والذي استدعي لصفوف منتخب أوروغواي للمرة الأولى،: " كل شيء يبدو متوقعا من سواريز". وأوضح اللاعب أنه تيقن من إمكانية عودة سواريز للفريق في هذا التوقيت عندما شاهد صورتين لسواريز وهو يتدرب بالكرة. وقال: " إنه أمر مؤكد لأنه وحش ".

وأصيب سواريز خلال مباراة الذهاب لبطولة كأس السوبر الإسباني في 16 أغسطس وهي المباراة التي خسرها فريقه أمام ريال مدريد الإسباني. وأوضح أطباء برشلونة أن اللاعب يحتاج إلى فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع من أجل التعافي والعودة للملاعب.

ولكن سواريز أظهر سرعة رائعة في التعافي والتحسن ليفتح الباب أمام إمكانية مشاركته في مباراة التانغو يوم الخميس ثم مباراة الفريق أمام مضيفه منتخب باراغواي يوم الثلاثاء بنفس التصفيات.