سامباولي: "التجديف" سيقودنا إلى كأس العالم

اعترف خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، بأن فريقه أصبح بحاجة "للتجديف من الخلف" للاندفاع بقوة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، بعد قرار المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" برفض طعن بوليفيا على خصم أربع نقاط من رصيدها في التصفيات.

وكان قرار "كاس" أبقى الأوضاع على ما هي عليه في جدول التصفيات حيث ظل المنتخب الأرجنتيني في المركز الخامس بجدول التصفيات خلف نظيره التشيلي وذلك قبل آخر أربع جولات من التصفيات.

وقال سامباولي، في المؤتمر الصحافي لفريقه اليوم قبل المباراة الصعبة والمقررة يوم الخميس أمام منتخب أوروغواي في الجولة الخامسة عشر من التصفيات: "مع وجود أربع مباريات فقط على ختام مسيرتنا في التصفيات، ومع الصعوبات التي تواجهنا، كنت سأصبح سعيدا إذا لم تتخذ "كاس" هذا القرار".

وتقبل سامباولي قرار المحكمة وقال إنه لن يغير خطته للمواجهة المرتقبة أمام مضيفه منتخب أوروغواي على استاد "سينتيناريو" في العاصمة مونتفيديو يوم الخميس.

وأوضح سامباولي: "تم تنفيذ العدالة، علينا تقبل قرار المحكمة وتدعيم أنفسنا وعملنا، علينا أن نجدف من الخلف حتى نصل كأس العالم حيث نعلم بوجود عدد من المنافسين الذين يسعون لتحقيق نفس الهدف".

وأصدرت "كاس" حكمها يوم الثلاثاء برفض الطعن المقدم من بوليفيا على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم وصدقت على قرار الفيفا بخصم النقاط الأربع التي حصل عليها المنتخب البوليفي في مباراتيه أمام تشيلي وبيرو لدفع المنتخب البوليفي بلاعب لا يحق له المشاركة في المباراتين.

واحتسب نتيجة المباراتين لصالح كل من تشيلي وبيرو 3 - صفر وهو ما ساهم في احتلال منتخب تشيلي المركز الرابع في التصفيات حاليا متفوقا على الأرجنتين.

وكان المنتخب البوليفي دفع في المباراتين، باللاعب نيلسون كابريرا المولود في باراغواي وانتهت المباراتان بفوز بيرو 2 - صفر على المنتخب البوليفي في عقر داره في لاباز وتعادل منتخب تشيلي على ملعبه 1 - 1 مع بوليفيا.

ومع قرار "كاس" اليوم، يظل ترتيب المنتخبات في جدول التصفيات كما هو بعد قرار الفيفا حيث يتصدر المنتخب البرازيلي جدول التصفيات برصيد 33 نقطة علما بأنه الوحيد الذي تأهل حتى الآن من تصفيات أمريكا الجنوبية إلى مونديال 2018 في روسيا.

ويأتي المنتخب الكولومبي في المركز الثاني برصيد 24 نقطة ثم أوروغواي وتشيلي برصيد 23 نقطة لكل منهما والأرجنتين 22 نقطة والإكوادور، 20 نقطة، وبيرو، 18 نقطة، وباراغواي، 18 نقطة وبوليفيا، 10 نقاط، وفنزويلا 6 نقاط.